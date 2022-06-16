Van'da 230 çocuğa glikoz ölçüm cihazı dağıtıldı

Van'da diyabet hastası olan 230 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, diyabet hastası çocukların ve ailelerinin ölçüm sırasında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda tespit edilen 230 çocuğa düzenli olarak değerlerinin takibini yapabilecekleri sensörlü glikoz ölçüm cihazı desteğinde bulunuldu.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde hastalara cihazlarını teslim eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, insanları çok sevdiklerini ve kıymet verdiklerini söyledi.

Çocukların dertleri ile dertlenen annelerin sıkıntılarını bildiklerini belirten Balcı, şöyle devam etti:

"Onların yükünü üzerlerinden almak, çocuklarımızın her alanda iyi yetişmelerini sağlamak bizi ilgilendiriyor. Diyabeti daha iyi yönetmemiz lazım. 'Çocuklarımızın daha sağlıklı olması gerekir.' dedik ve bu projeyi başlattık. Bunu Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarını üreterek yaptık. Belediyenin ürettiği kaynak, milletin kaynağıdır. Dolayısıyla milletin kaynaklarını milletin çocuklarına, Türkiye'nin geleceğine harcamış oluyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."

İşlerinin milletin işini ve hayatını kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kullandığı bu iğneler sadece onların parmaklarını değil yüreklerimizi de deliyor. 230 çocuğumuzun, annelerin hayatını kolaylaştırdık. Belki problemi tamamen çözemeyiz ama hayatı ve yaşamı kolaylaştırma anlamında büyük bir mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum. Biz çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Van'ın çocuklarını, Van'ın geleceği olarak görüyoruz. Van'ın annelerinin derdini dert ediniyoruz. Allah'a şükür devletimiz, milletimiz güçlü. Devletin ve milletin imkanları, bu ve buna benzer problemleri çözmeye yetecektir."

Dağıtılan cihazların kullanımı ile ilgili ailelerin bilgilendirildiği programa, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan da katıldı.