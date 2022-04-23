Van'da 23 Nisan'ı köy yürüyüşüyle kutladılar

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp ilçesine bağlı Oymalık köyünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 430 öğrenci ve 26 öğretmen ellerinde bayraklarla köyü gezdi.

Oymaklı İlköğretim ve Ortaokulu'nun 26 öğretmen ve 430 öğrencisi, "köyde bayram yürüyüşü" geleneğini yaşattı.

Okul önünde taşıdıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle marşlar söyleyerek yürüyüş gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenler, köy sakinlerini tören için okul bahçesine davet etti.

Okul bahçesindeki bayram etkinliği, okul öğrencileri ve öğretmenlerin hazırladıkları tiyatro, şiir, halk oyunları ve piyeslerin sergilenmesinden sonra son buldu.

Oymaklı İlköğretim ve Ortaokul Müdürü Ferhat İnan, yaptığı açıklamada, eskiden köy okullarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel olarak köy yürüyüşü yapıldığını belirterek, bu geleneğin devam etmesi için böylesi bir etkinlik planladıklarını söyledi.

Yürüyüşlerine köy sakinlerinin de destek verdiğini ifade eden İnan, "Yaklaşık olarak 3 haftadır öğretmen ve öğrencilerimiz yoğun bir şekilde hazırlandılar. Öğrencilerim bu coşkuyu yaşarken velilerin de yanlarında olmasını istediler. Biz de tüm okul olarak 430 öğrenci ve 26 öğretmenle köyün genelini Türk bayrağı, Atatürk posteri ve marşlar söyleyerek gezdik." dedi.