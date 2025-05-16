Van'da 23 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da 23 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van'ın Tuşba ilçesinde yapılan operasyonda 23 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde gerçekleştirdiği aramada uyuşturucu buldu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 23 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Tuşba ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, 23 kilo 560 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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