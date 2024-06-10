Van'da 221 şüpheli gözaltına alındı, 37'si tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 221 şüpheli gözaltına alındı, 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 2-9 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 82 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tüfek, 36 fişek, bıçak, motosiklet, sahte plaka ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.