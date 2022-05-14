21 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

21 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Hafiziye Mahallesi'nde tek katlı eve operasyon düzenlendi

Evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen aralarında bir kadın ve bir çocuğun da olduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Organizatör olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title