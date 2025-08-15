Van'da 2025 Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Düzenlendi

Van'da 2025 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı düzenlendi.

İpekyolu İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 104 Kur'an kursunda 11 bin 112 öğrenci eğitim aldı.

Kurs öğrencileri arasında hadis ve kısa sure ezberleme yarışmasının finalinin yapıldığı programda, öğrencilere, namaz sureleri ve dualarının yanı sıra hadis-i şerifler ezberletildi.

Yarışmada dereye giren öğrencilere, ödüller verildi.

İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, kurslarda çocuklara manevi değerlerin yanı sıra ibadetlerin ve ahlaki değerlerin de öğretildiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Tavlaşoğlu, "Rabbimden vatanını, milletini seven, dinine ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek noktasında yardımını niyaz ederim." dedi.

Programa, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık da katıldı.