Başkale'de 200 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

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Başkale'de 200 kilo esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Başkale'de 200 kilo esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 200 kilo toz esrar ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 200 kilo toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Nisan 2022 günü saat 02.55 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca müşterek arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Başkale kırsalına çuval içerisine gizlenmiş vaziyette 200 paket halinde 200 kilo 750 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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