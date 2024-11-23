Van'da 20 Kilogram Külçe Altın Gümrük Kaçağı Olarak Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Gürpınar ilçesinde hafif ticari araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.