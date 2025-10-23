Van'da 2 yılda 5 bin üniversite öğrencisi afetlere karşı bilgilendirildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) iki yılda 5 bin öğrenciye "Afet bilinci ve farkındalık eğitimi" verildi.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin 14. yılı dolayısıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van YYÜ Acil Durum Afet Yönetimi Öğrenci Topluluğu ve Van YYÜ Arama Kurtarma Ekibi, üniversitenin yerleşkesinde stant açtı.

Görevliler, standı ziyaret edenlere, afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile gönüllülük faaliyetleri konularında bilgi verdi, broşürler dağıttı.

Stantları gezerek görevlilerden bilgi alan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kentte 14 yıl önce meydana gelen, yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan depremin, milletin yaşadığı acı felaketlerden biri olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Şevli, şunları kaydetti:

"Şehrimizi ve aziz milletimizi derinden etkileyen bu acı felaketi, kaybettiğimiz canlarımızı unutmayacağız. Van depreminin 14. yılı vesilesiyle 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Afetlerin ortadan kaldırılması mümkün değil ancak ön tedbirler alarak, bilinçlendirme faaliyetleri yaparak etkisini minimize edebiliriz. Üniversitemizin Afet Yönetimi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi ve gönüllülerimizin açtığı kurslarda, öğrenci topluluğumuzun çalışmalarıyla vatandaşlarımıza, öğrencilerimize deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler, toplanma alanları, afetlere hazırlık gibi konularda hem uygulamalı hem de teorik eğitimler veriliyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerde başarılı çalışmalarından dolayı üniversitenin arama kurtarma ekibi YUSAR'a ödül verdiğini belirten Şevli, "Ayrıca Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı kapsamında afet yöneticilerini yetiştiriyoruz. Katılımcılara hem kriz hem de risk yönetimini öğretiyoruz. Bu tür çalışmaları çok önemli buluyoruz. Bu kapsamda son iki yılda 5 bin kişiye afet bilinci ve farkındalık eğitimi verdik." dedi.

"Bölgemiz için çok önemli jeolojik veriler elde edildi"

Üniversite olarak bilimsel çalışmalara destek verdiklerini vurgulayan Şevli, şöyle konuştu:

"Akademisyenlerimizin iki yıl önce Van, Ağrı ve Hakkari'de deprem üretme potansiyeli olan 5 diri fay hattında yaptığı saha araştırmaları sona erdi. Tehlikeli olarak görülen 5 fayın karakteristik özellikleri ve deprem tekrarlanma aralıklarının belirlenmesine yönelik hendek çalışmaları yapıldı. Bölgemiz için çok önemli jeolojik veriler elde edildi. Bu verileri AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve belediyelerle paylaşarak daha sağlam ve güvenli yapıların inşasına katkı sunacağız. Geçmişten ders çıkararak geleceğimizi daha güçlü bir şekilde planlayacağız."

"Ülkemizi, toplumumuzu afetlere hazır hale getirmeliyiz"

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sudenur Yazçiçek ise "Van depremi yaşandığında 5 yaşındaydım. Depremi hatırlıyorum. Üç katlı evimizde yakalandık. AFAD gönüllüsüyüm. Gönüllü olmaya karar vermemde depremi yaşamam çok etkili oldu. Vatandaşlarımızı afetlere karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Yusuf Çetin de AFAD gönüllüsü olduğunu dile getirerek, "Toplumun her kesimi afetlere karşı daha da bilinçli hale gelmeli. Tüm vatandaşlara, öğrenci arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ülkemizi, toplumumuzu afetlere hazır hale getirmeliyiz. Afetlerdeki can kayıpları en aza indirilmeli. Gönüllüler olarak biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Can kayıplarına, büyük acılara neden olan Van depreminin üzerinden 14 yıl geçti. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.