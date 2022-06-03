Van'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis cezası - Haberler

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Van'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis cezası

AA - Cemal Aşan - Güncel
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Van'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis cezası

Gevaş ilçesinde 21 Nisan 2021'de Mehmet Sait Öner ve Yusuf Öner'i öldüren, Rahmi Öner'i de yaralayan Mehmet Hamit Öner'e 48 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Gevaş ilçesinde 21 Nisan 2021'de Mehmet Sait Öner ve Yusuf Öner'i öldüren, Rahmi Öner'i de yaralayan Mehmet Hamit Öner'e 48 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Gevaş ilçesinde, silahla açtığı ateş sonucu aralarında husumet bulunan Mehmet Sait Öner ile Yusuf Öner'i öldüren, Rahmi Öner'i de yaralayan Mehmet Hamit Öner ve ona yardım eden E.T. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan sanık cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 48 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Mehmet Hamit Öner'in iş yerinde konaklamasını sağlayan ve kıyafet temin eden diğer sanık E.T. de 5 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

AA / Cemal Aşan - Güncel

Mehmet Sait Yusuf Öner Gevaş Van Güncel Haberler

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