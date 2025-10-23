Van'da 2 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kilogram gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde 2 kilogram gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel