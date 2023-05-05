Van'da 2 kilo esrar ve 5,5 kilo skunk ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın arazide yaptığı arama-tarama çalışmalarında 2 kilo esrar ile 5,5 kilo skunk ele geçirildi. Jandarma şüpheli ya da şüpheli bulmak için çalışma başlattı.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın arazide yaptığı arama-tarama çalışmalarında 2 kilo esrar ile 5,5 kilo skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli arazide yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 kilo esrar ile 5,5 kilo skunk ele geçirildi.Jandarma şüpheli ya da şüpheli bulmak için çalışma başlattı.