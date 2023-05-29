Van'da 2 Kilo 115 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta 2 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.