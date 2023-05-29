Van'da 2 Kilo 115 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van'da geçen hafta 2 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Van'da geçen hafta 2 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel