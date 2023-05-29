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Van'da 2 Kilo 115 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da 2 Kilo 115 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta 2 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van'da geçen hafta 2 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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