Van'da 2 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 2 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN