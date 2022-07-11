Van'da 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van'da 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Saray ilçesinde 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Piyade Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, dün ilçe kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, araziye gizlenmiş 4 poşet içinde 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Saray Van Güncel Haberler

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