Van'da 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Van'ın Saray ilçesinde 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Van'ın Saray ilçesinde 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Piyade Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, dün ilçe kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda, araziye gizlenmiş 4 poşet içinde 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. AA / Emre Ilıkan - Güncel Saray Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van'da 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.