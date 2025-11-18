Van'da 2 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 bin 192 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erçek Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.