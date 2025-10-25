Haberler

Van'da 2 Bin 470 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bebleşin Mahallesi yakınlarında yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrollerde 2 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

