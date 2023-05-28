Van'da 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Van'da aynı yerde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 06 YSE 79 plakalı otomobil 65 EE 636 plakalı minibüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis her 2 kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Van'da aynı yerde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Karayolları 111. Şube Şefliği'nin önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 ET 461 plakalı otomobil ile 47 LF 862 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil sağlık ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürür06 YSE 79 plakalı otomobil 65 EE 636 plakalı minibüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis her 2 kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - VAN