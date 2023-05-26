Van'da 199 Suç İçerikli İnternet Sitesine Erişim Engellendi

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık, yasadışı bahis, cinsel istismar ve diğer suç içerikli 199 internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık, yasadışı bahis, cinsel istismar ve diğer suç içerikli 199 internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 1 Şubat - 25 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcenlik ve fuhuş siteleri, zararlı yazılım barındıran oltalama ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde 80 adet müstehcen, 56 adet yasadışı bahis ve 50 adet dolandırıcılık yapan, 4 adet cinsel istismar yapan, 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirme yapan site ve 4 adet diğer suç içerikli paylaşımların olduğu internet siteleri tespit edilmiştir. 5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi kanunu gereğince toplam 199 internet sitesine erişimin engellenmesi sağlanmıştır" denildi. - VAN