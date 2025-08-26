Van'da 193 Suçlu Yakalandı, 91 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Van'da farklı suçlardan aranan 193 kişi yakalandı, haklarında toplamda 320 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 91 hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince 10-24 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 193 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 320 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 91 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 4 av tüfeği, 169 av tüfeği kartuşu, ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca, 244 tombala kartı, 422 oyun kartı, tombala makinesi, 1970 paket kaçak sigara ele geçirildi.