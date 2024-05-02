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Van'da 184 operasyonda 542 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen 184 operasyonda 542 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda 102 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen 184 operasyonda 542 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-30 Nisan'da, jandarma ekiplerince 184 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 542 düzensiz göçmen yakalandı, 102 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Göçmen Van Politika Güncel Haberler

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