Van'da 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir araçta yaptıkları aramada, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 18 cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.