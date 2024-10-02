Van'da 178 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 iş yeri ve bir depoda 178 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde 2 iş yeri ve bir depoda 178 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ilçedeki 2 iş yeri ve bir depoda arama yapan ekipler, 178 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.