Van'da 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde 17 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; Tehdit, Hakaret, İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Kasten Yaralama, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma (TCK 191), Açıktan Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığı-Mala Zarar Verme" suçlarından kaydı bulunan, 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak ceza evine teslim edilmiştir" denildi. - VAN