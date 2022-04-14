Araziye gizlenmiş 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi (2)- Yeniden

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazide yaptığı aramada 14,5 kilo eroin ile 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Başkale ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Ekipler, araziye gizlenmiş vaziyette 14,5 kilo eroin ile 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.