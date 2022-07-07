Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Şerefiye Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 2'si kadın, 17 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. AA / Mesut Varol - Güncel Emniyet Müdürlüğü İpekyolu Göçmen Van Güncel Haberler

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