Van'da 1660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde 1660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıköy Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 1660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.