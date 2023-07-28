Van'da 16 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Van'da farklı suçlardan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.