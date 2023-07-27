Van'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesinde 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahıs yakalandı ve Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Van'ın Edremit ilçesinde 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 'Resmi Belgede Sahtecilik, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından hapis cezası bulunan bir şahıs, 26 Temmuz 2023 tarihinde Edremit ilçesinde yakalandı. Jandarma asayiş timlerince gözaltına alınan şahıs, 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi. - VAN