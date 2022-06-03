Van'da 16 parkta onarım çalışması başlatıldı - Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerde onarım çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde 16 parkta, oyun grupları, kent mobilyaları, kauçuk döşemeler ve yürüyüş yollarını yeniledi.

Bakımsız ve kurak kalan alanlar ise çimlendirilip ağaçlandırıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, kentte yeşil alanları artırmak için İskele sahilinde 29 bin metrekarelik parkın yapımına başladıklarını söyledi

Kaptanoğlu, "İl genelinde park, bahçe ve dinlenme alanlarında yaptığımız bakım ve yenileme çalışmalarıyla parklarımızı 7'den 70'e her yaştan vatandaşımız için daha kullanılabilir hale getirme gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımızın aileleriyle hoş vakit geçirip dinlenecekleri, günün ve haftanın yorgunluğunu atacakları, çocukların gönüllerince oyun oynayabilecekleri parkların sayısını, yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey daha güzel bir Van için." ifadelerini kullandı.