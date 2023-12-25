Van'da 16 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18-24 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.