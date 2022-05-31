Van'da 1558 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Van'da 1558 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da 1558 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri 2 tırda 1558 litre gümrük kaçağı akaryakıt buldu.

Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri 2 tırda 1558 litre gümrük kaçağı akaryakıt buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki yol kontrol noktasında iki tırda arama yaptı.

Tırlarda 1558 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

Sürücüler E.B. ve M.Ş. gözaltına alındı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Akaryakıt Jandarma Güncel Haberler

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