Van'da 1558 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri 2 tırda 1558 litre gümrük kaçağı akaryakıt buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki yol kontrol noktasında iki tırda arama yaptı.

Tırlarda 1558 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

Sürücüler E.B. ve M.Ş. gözaltına alındı.