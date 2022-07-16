Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Van'ın Özalp, Erciş, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi

Özalp'ta camilerinde şehitler için mevlit okutuldu, dualar edildi.

Kent merkezinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması kurulan ekranda katılımcılara izletildi.

İlahilerin okunduğu programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erciş

Erciş ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Kuran'ı Kerim okundu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okuduğu programda konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 15 Temmuz'da milletin büyük bir iradeyle hainlerin planını bozguna uğrattığını söyledi.

O geceyi asla unutmayacaklarını belirten Mehmetbeyoğlu, FETÖ ile mücadelenin bir beka mücadelesi olduğunu ifade etti.

Çatak

Çatak'ta da şehitler için Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu, dualar edildi.

Öğretmenevinde devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Programa, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Jandarma Tabur Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Akdeniz, Emniyet Amiri Emre Altunto ve vatandaşlar katıldı.

Gürpınar

Gürpınar ilçesinde şehitlikler ziyaret edildi, Kur'an'ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ferdi Sporlar Merkezi'nden Kent Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, burada 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlarla ilgili film gösterisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izleyen vatandaşlar, gece boyunca çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne sahip çıktı.

Programa Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.