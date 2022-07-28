Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı. Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Şerefiye Mahallesi'ndeki apartmana operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 15 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Güncel AA / Mesut Varol Emniyet Müdürlüğü İpekyolu Göçmen Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.