Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Ağrı'dan Van'a gelerek "göçmen kaçakçılığı" yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Çaldıran'da 29 Mayıs günü şüpheliler D.B. ve M.B, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni sevk ve organize ettikleri sırada yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, D.B. tutuklandı.

Göçmenler de ilgili kurumlara teslim edildi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Çaldıran Göçmen Ağrı Van Güncel Haberler

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