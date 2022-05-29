15 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Van'ın Muradiye ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe kırsalında dron destekli operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, ilgili kurumlara teslim edildi.

AA / Güncel