Van'da 145 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van'da 145 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da 145 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik dedektör köpekleri "Irmak" ve "Zeus" ile 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Eroin, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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