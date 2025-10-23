Van'da 14 yıl önce meydana gelen depremde yaşamını yitirenler anıldı

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 604 kişi düzenlenen programla anıldı.

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yılı dolayısıyla anma programı organize edildi.

Erciş Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Van depreminin sadece Erciş'in değil, tüm Türkiye'nin ortak acısı olduğunu söyledi.

O zorlu günlerde devletin tüm imkanıyla, milletin de yardımseverliği ve dayanışma ruhuyla Erciş'in yanında olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler kısa sürede bölgeye ulaşmıştır. Birlik ve beraberlik duygusu en güçlü şekilde hissettirilmiştir. Bu vesileyle o günlerde Erciş'e destek olan herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Depremin hemen ardından o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yeniden imar ve inşa çalışmaları sayesinde kısa sürede modern, dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edilerek vatandaşlarımızın yaşam alanları yeniden oluşturulmuştur. Erciş, geçmişin acı tecrübelerinden güç alarak daha planlı, daha güvenli bir şehir kimliği kazanmaya devam etmektedir. Rabb'im ülkemize bir daha böyle afetler ve acılar yaşatmasın."

Etkinlik kapsamında İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.

AFAD ve sağlık ekipleri arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirirken, Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Program, deprem sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.