Haberler

Van'da 14 yıl önce meydana gelen depremde yaşamını yitirenler anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 604 kişi düzenlenen programla anıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 604 kişi düzenlenen programla anıldı.

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yılı dolayısıyla anma programı organize edildi.

Erciş Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Van depreminin sadece Erciş'in değil, tüm Türkiye'nin ortak acısı olduğunu söyledi.

O zorlu günlerde devletin tüm imkanıyla, milletin de yardımseverliği ve dayanışma ruhuyla Erciş'in yanında olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler kısa sürede bölgeye ulaşmıştır. Birlik ve beraberlik duygusu en güçlü şekilde hissettirilmiştir. Bu vesileyle o günlerde Erciş'e destek olan herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Depremin hemen ardından o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yeniden imar ve inşa çalışmaları sayesinde kısa sürede modern, dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edilerek vatandaşlarımızın yaşam alanları yeniden oluşturulmuştur. Erciş, geçmişin acı tecrübelerinden güç alarak daha planlı, daha güvenli bir şehir kimliği kazanmaya devam etmektedir. Rabb'im ülkemize bir daha böyle afetler ve acılar yaşatmasın."

Etkinlik kapsamında İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.

AFAD ve sağlık ekipleri arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirirken, Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Program, deprem sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı

Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.