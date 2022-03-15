Van'da 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

VAN (AA) - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince sağlık çalışanlarına yönelik program düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan hastane Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, tüm sağlıkçıların gününü kutladı.

Konuşmanın ardından şiirler okundu, müzik dinletisi ile sağlık çalışanlarından oluşan tiyatro topluluğunun gösterileri sahnelendi.

Şiir yarışmasında dereceye giren sağlık personeline hediyelerin verildiği programa, YYÜ Rektör Prof. Dr. Şevli'nin eşi Duygu Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Hematoloji ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Esen, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan, Başhemşire Leyla Meral, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.