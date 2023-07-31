Van'da 139 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 139 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin müştereken gerçekleştirilen uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "30 Temmuz 2023 tarihinde Başkale ilçesi kırsalında bulunan kayalık alanda uyuşturucu madde saklandığı/zulalandığı duyumunun alınması üzerine arazi arama faaliyeti icra edilmiş olup, yapılan aramada 139 kilogram toz esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN