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Van'da 139 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ve hudut birliği ekipleri tarafından yapılan arazi aramalarında 139 kilo toz esrar ele geçirildi. Sahiplerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

VAN'da, jandarma ve hudut birliği ekiplerinin Başkale ilçesi kırsalında yaptıkları arazi aramalarında 139 kilo toz esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Başkale ilçesi kırsalındaki kayalık alanda arama yapıldı. Arazide yapılan aramada, 139 kilo toz esrar ele geçirildi. Sahiplerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Başkale Van Güncel Haberler

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