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Van'da 132 Kaçak Göçmen Yakalandı, 12 Organizatör Hakkında İşlem Yapıldı

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Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde son bir haftada 132 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 12 organizatör hakkında ise yasal işlem yapıldı.

VAN'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde son bir haftada 132 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 12 organizatör hakkında ise yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 32 denetim ve operasyonda yabancı uyruklu 132 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla da 12 organizatör hakkında da yasal işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Politika Güncel Haberler

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