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Van'da 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı ve 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 132 düzensiz göçmen yakalandı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Ocak tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 32 operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Van Göçmen Kaçakçılığı Suç Göçmenler Politika Güncel Haberler

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