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Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan ayıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tımar Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin çok sayıda düzensiz göçmeni bir evde sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen ev ve müştemilatında arama yapan ekipler, insani olmayan koşullarda barındırılan Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan D.A. ve M.E. tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Göçmen Van Güncel Haberler

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