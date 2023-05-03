Van'da 13. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı

Van'da düzenlenen 13. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde birçok firmanın katıldığı fuarda illerin yöresel lezzetleri ve ürünleri sergilendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kursiyerleri tarafından hazırlanan yöresel elbiseler, hediyelik ve el sanatları eşyaları da fuarda tanıtıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası tarafından desteklenen fuar, 3-7 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.