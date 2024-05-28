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Van'da 129 Kilo Uyuşturucu ve Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 129 kilo 662 gram uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı ve 7 kişi tutuklandı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 129 kilo 662 gram uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 20-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen 38 operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 100 kilo 500 gram esrar, 15 kilo 613 gram eroin, 13 kilo 549 gram sentetik uyuşturucu, 1980 sentetik ecza hap ve 4 bin 786 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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