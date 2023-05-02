Van'da 126 konut ve 11 iş yerinin temeli atıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 126 konut ve 1500 metrekarelik alana yapılacak 11 iş yerinin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediye tarihinin en yüksek bütçeli projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

İlçedeki konut sorununu çözeceklerini dile getiren Tanış, şunları kaydetti:

"126 konut ve iş yerlerini kasımda teslim edeceğiz. Bu bir başlangıç ve devamı gelecektir. 56 tane 60 metrekarelik 1+1, 50 tane 100 metrekarelik 2+1, 20 tane de 160 metrekarelik 3+1 dairelerimiz bulunuyor. Toplam inşaat alanımız 18 bin metrekare ve peyzaj alanımız 3 bin metrekaredir. Peyzaja önem verdik ve yaşam alanlarını güzelleştirmek istedik. Yine güneş enerjisi sistemiyle günde 2 saat enerji kullanma olanağı sağlıyoruz. Peyzaj alanının sulamasını yağmur suyu ile yapacağız."

Ak Parti İl Başkanı Emre Güray ise AK Parti belediyeciliğinin hizmette en uç noktaya ulaştığını söyledi.

Güray, "Birbirinden kıymetli belediye başkanlarımız hizmetlerini devam ettiriyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış göreve geldiği günden bu güne ilçenin sıkıntısını kendi sıkıntısı gibi görüp birçok projenin gerçekleşmesinde önemli mesafeler katetti." dedi.

Konuşmaların ardından ilk harcın döküldüğü törene Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, AK Parti Van milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.