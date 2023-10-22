Van'da 12 yıl önce 644 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin yaraları sarıldı

Van'da 12 yıl önce meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için devletin ve milletin gösterdiği fedakarlık, aradan geçen zamana rağmen unutulmuyor.

Van'da 12 yıl önce meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için devletin ve milletin gösterdiği fedakarlık, aradan geçen zamana rağmen unutulmuyor.

Depremlerin yıllar önce de büyük acılara yol açtığı Van, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Kent merkezi, Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük hasara yola açan depremde 604 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda bina yıkıldı.

Van'da yaraların sarılması ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği sırada, ilk depremden 16 gün sonra 9 Kasım'da yaşanan 5,6 büyüklüğündeki ikinci afette ise 40 kişi yaşamını yitirdi.

Evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden binlerce kişi, devletin ve Van için kenetlenen milletin yardımlarıyla yeniden hayata tutundu. O dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar, siyasi parti genel başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri vatandaşların acılarına ortak oldu.

Kentteki 147 bin 622 konut, 18 bin 735 iş yeri ve 20 bin 209 ahırda inceleme yapan AFAD uzmanları, 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahırın ağır hasar gördüğünü, 18 bin 181 konutun da orta hasarlı olduğunu tespit etti.

Kışın dondurucu soğuğunda vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için ilk etapta 75 bin çadır dağıtıldı. Daha sonra kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte geçici barınma ortamı oluşturuldu, bir ayda depremzedeler için inşa edilecek konutların temeli atıldı.

Edremit, İpekyolu, Tuşba ilçeleri ile Erciş'te 17 bin 489 konut TOKİ tarafından yapılarak bir yıl içinde depremzedelere teslim edildi. Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne geçen köylerde de 8 bin 532 bireysel konut tamamlanarak hak sahiplerinin hizmetine sunuldu.

TOKİ tarafından yaptırılan binlerce konut, kentte en güvenli toplu yaşam alanları haline geldi. Kısa sürede tamamlanan evlerine yerleşen vatandaşlar, 12 yıldan bu yana evlerinde güvenle oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tüm Türkiye yanımızdaydı, yaralarımız hızlıca sarıldı"

Depremin ardından yeni yaşam alanı olarak belirlenen ve binlerce konut inşa edilen Edremit ilçesindeki Erenkent Mahallesi'nin muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl, AA muhabirine, depreme evde yakalandığını ve o anı unutamadığını söyledi.

Depremde devlet ve milletin el ele vererek Vanlıların yardımına koştuğunu anlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"O günler çok zordu. Depremde binanın içinde mahsur kaldık, üzerimize taşlar düşüyordu. İnşallah bir daha yaşamayız. Depremin ardından hızlı bir şekilde ambulanslar, helikopterler, uçaklar ardı ardına geldi. Devletimiz sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ölenler, yaralanan oldu ama kısa sürede konteynerler, çadırlar gönderildi. Tüm Türkiye yanımızdaydı. Yaralarımız hızlıca sarıldı. Depremin ardından binlerce konut inşa edildi. Sadece bizim mahallede yaklaşık 12 bin konut inşa edildi. Yeni bir kent kuruldu. TOKİ sayesinde depreme dayanıklı yapılar yapıldı. Herkes bu konutlara yerleşmeye çalışıyor. Hiç boş konutumuz yok."

Tek katlı konutların yapıldığı Tuşba ilçesindeki Bardakçı Mahallesi'nin muhtarı Tevfik Uçar da "12 yıl önce büyük bir deprem yaşadık. Yüzlerce insanımızı kaybettik. Devletimiz bütün imkanlarıyla buradaydı. Bir yandan, çadırlar, bir yandan konteynerler kuruldu. Battaniyeler, ısıtıcılar gününde ulaştırıldı. Devlet bizi sahipsiz bırakmadı. Tüm imkanlar seferber edildi. Devlet bize kucak açtı. Evleri yıkılan herkese konut yaptı. Kimse dışarıda kalmadı." ifadelerini kullandı.

Deprem konutlarında huzur ve güven içinde yaşadıklarını belirten Bülent Sekvan da "Eski evimiz depremde zarar gördü. Hepimiz dışarıya kaçtık. Çok zor günler yaşadık. Tırlarla gıda ve yardım malzemeleri ulaştırıldı. Kısa sürede sıcak yuvaya kavuştuk. Güzel evler inşa edildi. Depreme dayanıklı evlerde güvende yaşıyoruz. Çok kaliteli malzemeler kullanıldı. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. O günleri asla unutamayız." diye konuştu.