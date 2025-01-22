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Van'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

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Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu M.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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