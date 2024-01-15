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Van'da 12 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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